Тайсон признался в избиении семи проституток под действием наркотиков

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон вспомнил об избиении женщин в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает The Sun.

Спортсмен рассказал, что находился в гостинице в компании семи проституток, употреблял алкоголь и наркотики. В какой-то момент боксер запаниковал и подумал, что девушки хотят его ограбить.

После этого Тайсон начал наносить проституткам удары, а затем выгнал их. С тех пор, по признанию спортсмена, он не употребляет кокаин.

25 апреля 53-летний Тайсон допустил возвращение на ринг ради показательных выступлений. Он завершил карьеру в 2005 году после поражения от Кевина Макбрайда. Всего Тайсон одержал 50 побед (44 из них — нокаутом), потерпел 6 поражений.

Американец становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1989 и 1990 годах признавался лучшим боксером вне учета весовых категорий.

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