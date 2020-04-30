Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось вдвое из-за коронавируса

Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось почти вдвое из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные на сайте Европейского бюро поддержки в сфере убежища (European Asylum Support Office, EASO).

В марте прошений было меньше на 43 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Речь идет о 34,7 тысячи заявлений.

EASO отмечает, что эти данные говорят не о снижении числа желающих получить убежище в Евросоюзе. По мнению специалистов, сокращение лишь отражает меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавируса.

20 марта все страны ЕС решили приостановить программы по размещению мигрантов из-за пандемии пневмонии COVID-2019. 18 марта Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев Германии (BAMF) также приостановило действие программ приема беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом.

По последним данным, во всем мире более 3,2 миллиона зараженных коронавирусом. 228,2 тысячи человек погибли, а 986 тысяч — вылечились.

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