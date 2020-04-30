В 2020 году нефтяные компании понесут сокрушительные убытки — потери доходов составят один триллион долларов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на материал исследовательской фирмы Rystad Energy.

По ее данным, в 2019 году крупнейшие нефтяные компании получили 2,47 триллиона долларов доходов. Нынешний спад может сопровождаться 40-процентым сокращением доходов, что составляет 1,47 триллиона долларов.

Падение спроса и вынужденное сокращение добычи нефти стали результатом ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. В период до введения режима самоизоляции эксперты прогнозировали до 2,35 триллиона долларов доходов. Вместе с тем ожидается падение прибыли до 1,79 триллиона долларов по сравнению с прогнозируемыми до пандемии 2,52 триллиона долларов.

В результате произошло резкое сокращение доли энергетического сектора: сегодня на нее приходится лишь 3 процента от S&P (авторитетного фондового индекса США, включающего 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией) против 15 процентов десятью годами ранее. Аналитики также отметили, что в 2020 году активность в рамках согласованных проектов достигла рекордно низких показателей с 1950 года: объем инвестиций упал до 110 миллиардов долларов, что составляет менее 25 процентов от уровня 2019 года.

Россия в том числе испытывает серьезные трудности в связи с ситуацией на мировом рынке нефти. На совещании по вопросам развития энергетики, состоявшемся 29 апреля, в качестве первоочередной задачи президент России назвал обеспечение долгосрочной устойчивости всего российского топливно-энергетического комплекса.