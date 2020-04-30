Петербург вслед за Москвой продлил ограничительные меры из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, продлили до 11 мая. Об этом сообщается в поставновлении, опубликованном на сайте городского правительства.
Горожан призвали носить медицинские маски , респираторы или изделия, которые могут их заменить.
В документе также сказано, что дистанционное обучение в школах и учреждениях среднего профессионального образованя продлятся до 22 мая. Гражданам 65 лет разрешили выезжать на дачу.
Кроме того, с 30 апреля до 2 мая для поездок на дачи в Ленобласти будет восстановлен льготный проезд в пригородных автобусах и бесплатный проезд в пригородных поездах в одну сторону для пенсионеров, а также женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет .
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