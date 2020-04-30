Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал санкции против России «бандитскими рестрикциями». Об этом он заявил в интервью RTVI. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Кризис всегда закаляет, делает сильнее», — заявил Песков. Он добавил, что Россия научилась жить в таких условиях.

В конце марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. Генассамблея ООН отказалась принимать проект резолюции.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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