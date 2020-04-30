Фестиваль Signal продлил прием заявок на получение грантов

Фестиваль музыки и архитектуры Signal 2020 на месяц продлил прием заявок на получение грантов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

До 20 мая можно будет запросить грант на реализацию проектов в категориях Eco, Landscape, Media, Shelter и Junction. До 30 мая продлится отправка заявок на участие в Signal Music Residency 2020. Кураторами выступят Андрей Антонец (OID) и Иван Павлов (СоН) и Антон Минц.

Организаторы фестиваля заявили, что продолжают работу, чтобы провести мероприятие в полном объеме. В случае его отмены все гранты будут перенесены на следующий год.

Фестиваль Signal будет проходить с 20 по 23 августа 2020 года в Никола-Ленивце Калужской области. Ранее сообщалось, что в нем примут участие английский диджей Дэниэл Эйвери, испанка REKA, американец DJ Qu, глава лейбла Offen Music Владимир Ивкович, основатель немецкой формации Giegling Константин (Herr Koreander).

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