Signal 2020 объявил первую волну артистов

Фестиваль музыки и архитектуры Signal 2020 назвал первых музыкантов, которые выступят на четырех сценах мероприятия в августе. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В фестивале примут участие английский диджей Дэниэл Эйвери, испанка REKA, американец DJ Qu, глава лейбла Offen Music Владимир Ивкович, основатель немецкой формации Giegling Константин (Herr Koreander), перебравшаяся в Берлин уроженка Бейрута Nur Jaber, румынский минималист Praslea и российский исполнитель Федор Переверзев, более известный как Moa Pillar.

Фестиваль Signal будет проходить с 20 по 23 августа 2020 года в Никола-Ленивце Калужской области. Билеты можно приобрести на сайте мероприятия.

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