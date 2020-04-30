В Казахстане случилась вспышка коронавируса на нефтяном месторождении

В Казахстане обнаружили коронавирус у 71 работника крупнейшего нефтяного месторождения страны Тенгиз в Атырауской области. О вспышке инфекции сообщает Tengrinews.kz.

Выздоровели 12 рабочих. «У заболевших выявлено свыше 1,5 тысячи контактных лиц: 847 близких и 718 потенциальных», — сообщили в оперативном штабе по обеспечению режима ЧП в регионе.

В середине апреля с месторождения начали вывозить неоперативный персонал, в общей сложности планируется эвакуировать 17 тысяч сотрудников, на данный момент вывезли 10 тысяч человек.

Ранее главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что масочный режим в стране планируется продлить до конца 2020 года. Она призвала граждан научиться жить с коронавирусом. В казахстанском Минздраве поясняли, что носить маски обязательно в закрытых помещениях, в том числе аптеках, магазинах и общественном транспорте. По последним данным, в стране зарегистрированы более 3 тысяч случаев коронавируса.

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