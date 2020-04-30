Волков отреагировал на угрозы бойца MMA в адрес звезды «Реальных пацанов»

Российский боец UFC Александр Волков в Instagram отреагировал на угрозы соотечественника Магомеда Исмаилова в адрес звезды «Реальных пацанов» Николая Наумова.

Волков посчитал, что каждый имеет право на собственное мнение. «Нас, бойцов, это не красит — если мы будем угрожать всем, кто на нас не ставит, тем более не из мира спорта. Есть у нас общие знакомые с Николаем, поэтому, Магомед, я в обиду его не дам», — заявил спортсмен.

29 апреля Исмаилов опубликовал в Instagram отрывок из интервью Наумова, в котором тот назвал бойца шоуменом и предрек ему поражение в поединке против Александра Емельяненко. В ответ Исмаилов пригрозил Наумову «поменять окрас шеи на бордово-красный».

На счету Волкова 31 победа и семь поражений в поединках по правилам MMA. Последний раз спортсмен выходил в октагон 9 ноября 2019-го на московском турнире UFC. Тогда он одолел американца Грега Харди, который заменил снявшегося с боя Джуниора Дос Сантоса.

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