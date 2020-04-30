Российский губернатор уволил министра на фоне скандала с масками по 425 рублей

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял отставку министра и руководителя аппарата главы региона Олеси Горячевой на фоне скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

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Горячева уволена по собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса России, говорится в сообщении пресс-службы. Решение покинуть пост чиновница не прокомментировала.

Ранее учреждение «Саратовский аптечный склад», подведомственное Минздраву, закупило у подмосковной фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских масок, защитных костюмов и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.

Закупку масок поручил проверить председатель Госдумы Вячеслав Володин, родившийся в Саратовской области. Позднее проверку начала прокуратура региона.

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