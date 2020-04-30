Россия
 
Главное о коронавирусе в России
Последние новости
Спецслужбы США рассказали о происхождении коронавируса
Обнаружена гигантская планета намного больше Юпитера
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Стало известно о планах досрочного завершения учебного года в российских школах
Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны
Российский футболист стал участником массового ДТП и пытался скрыться от полиции
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Мужчина поймал пятнистого чукучана рекордного размера
Автор пособия «Как убить своего мужа» убила своего мужа
Новости партнеров

Российский губернатор уволил министра на фоне скандала с масками по 425 рублей

Перейти в «Мою Ленту»
Олеся Горячева
Олеся Горячева
Фото: 4vsar.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял отставку министра и руководителя аппарата главы региона Олеси Горячевой на фоне скандала с закупкой медицинских масок по 425 рублей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Горячева уволена по собственному желанию на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса России, говорится в сообщении пресс-службы. Решение покинуть пост чиновница не прокомментировала.

Ранее учреждение «Саратовский аптечный склад», подведомственное Минздраву, закупило у подмосковной фирмы «Сигмафарм» 28 тысяч китайских масок, защитных костюмов и очков на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В частности, поставщик в течение 15 дней с момента подписания договора должен поставить в область 10 тысяч одноразовых нестерильных медицинских масок типа II KN95 FFP2 по 425 рублей.

Закупку масок поручил проверить председатель Госдумы Вячеслав Володин, родившийся в Саратовской области. Позднее проверку начала прокуратура региона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и действий, доступных абсолютно каждому из нас
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Володин попросил проверить закупку масок по 425 рублей в Саратовской области
Масочный режим введен в 13 российских регионах
Российские власти подтвердили нехватку средств защиты у медиков в регионах
Другие материалы рубрики
Россия00:0229 апреля

«Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту»

Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?
19:23Сегодня

Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве

19:19Сегодня

Стало известно о планах досрочного завершения учебного года в российских школах

19:06Сегодня

В Подмосковье введут обязательный масочный режим 

Россия18:0129 апреля

«Хорошо бы это продлилось два-три года»

Как коронавирус поможет человечеству выйти на новый виток развития
19:01Сегодня

Российский вирусолог усомнился в выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

18:39Сегодня

В московские лесопарковые зоны закроют вход на майские праздники 

18:22Сегодня

Школьникам в Москве выдали рыбные консервы с червями

Россия00:0224 апреля

«Таких вирусов мы раньше просто не знали»

Главный пульмонолог России о коронавирусе, его последствиях и 20-летних пациентах на ИВЛ
18:14Сегодня

Москвичам спрогнозировали самый теплый день с начала весны

17:47Сегодня

Рассчитана точная дата пика эпидемии коронавируса в России

17:33Сегодня

Московские дачники перед праздниками устроили давку в строительных магазинах 

Россия
«Состояние пациентов ухудшалось каждую минуту»
Что говорят о коронавирусе врачи из разных стран и что ждет Россию?
Все материалы
Мир
Чеченцы с битами устроили самосуд над эмигрантами во Франции
«Они пытаются поставить женщину на место»
Почему успешные женщины чаще подвергаются домогательствам и как с этим борются в России и на Западе
МИД России отреагировал на сообщения о российском «отравителе» в Чехии
Место происшествияВ деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
В причастности к авиакатастрофе заподозрили офицера Погранслужбы России
Число прошений на убежище в Евросоюз сократилось вдвое из-за коронавируса
«Мы словно участвуем в эксперименте»
Швеция выходит на первое место по смертности от коронавируса. Почему власти не ввели карантин?
Евреев массово приравняли к нацистам и сравнили с коронавирусом
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Зеленского в подписании «антиукраинского» закона о земле
Минские недоговоренности
Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной
Отпечатки войны
Как боевые действия в Нагорном Карабахе уже 25 лет калечат тела и жизни людей
Около 500 армян линчевали в больнице двух убийц
Пасхальная изоляция
Как в странах бывшего СССР православные отмечали Пасху вопреки коронавирусу
Премьер Украины назвал три сценария жизни при коронавирусе
Все материалы
Экономика
Shell сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны
Экономике Европы предрекли скорый крах
На месторождении «Газпрома» взбунтовались рабочие
На базе для «Силы Сибири» много больных коронавирусом, но руководство не приняло никаких мер
Товарами первой необходимости могут стать рассада и вещи для похорон
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
Все материалы
Силовые структуры
ФСБ показала миллионы вывозивших из России редчайший драгметалл контрабандистов
Арестанты избили вора в законе Тенгуляша за тайные перекусы во время голодовки
«Мигранты грабят тех, на кого работают»
На загородные дома военных чиновников напали гастарбайтеры. Потеряв работу, они идут на преступления
ФСБ задержала контрабандистов за вывоз из России самого редкого драгметалла
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Убивший семь человек российский киллер избежал пожизненного срока
Архивное фото«Воры в законе строго спросят с зачинщиков»
Зэки устроили бунт и сожгли одну из образцовых зон России. Теперь их накажут тюремщики и авторитеты
Все материалы
Наука и техника
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Морские дьяволы Третьего рейха
Как немецкие моряки воевали за дело Гитлера и где погибли их корабли
Рассекречен последний смартфон Microsoft
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
«Другого будущего у нас просто нет»
 
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
По второму кругу
Как террористы стали единственной надеждой человечества: Final Fantasy VII Remake
Все материалы
Спорт
Мамаев отреагировал на иск ведущей Первого канала
Пять лучших стратегий для ставок на спорт
Стратегии ставок на спорт в лайве и прематче: на футбол, теннис и хоккей с минимальным риском
Как выбрать лучшего букмекера — 10 советов для России
Лучшие букмекерские конторы онлайн в 2020 году: какая БК лучше, топ-10 советов как выбрать букмекера
Емельяненко рассмешил фанатов фотографией светлых мыслей в голове
Стадион «Чжуанькоу», Ухань«Идеальное место, чтобы складывать трупы»
Как из-за пандемии коронавируса стадионы по всему миру превращают в морги, госпитали и склады
Все материалы
Культура
Япона мать
Что японцы сотворили с Чебурашкой и почему «Союзмультфильм» захотел вернуть права на героя
Очень страшные тела
Бутыль с ведьмой, намордник для женщин и другие жуткие артефакты закрытых на карантин музеев
В больнице возмутились новостями о выписке Бабкиной
Фантазии на каждый день
Нагиев на карантине, британский психопат и живой Маликов: премьеры недели в онлайн-кинотеатре Okko
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высказался о травле Тодоренко и предложил действовать иначе
Студентка случайно раскрыла «ужасную тайну» Zoom
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Ведущие несколько недель оскорбляют друг друга. Теперь унижения переросли в угрозы
Малышева ответила на комментарий о «конфликте» с Эрнстом
«Часть меня до сих пор в это не верит»
Журналист пытал, насиловал и убивал женщин. В погоне за славой он писал о своих же зверствах
Бузова разоткровенничалась о личной жизни перед Степаненко
Все материалы
Ценности
Раскрыта опасность сделанных с помощью иглы в домашних условиях татуировок
Показана роскошная жизнь детей знаменитостей на карантине
Курт Кобейн«Раньше многие скрывали это, потому что стеснялись»
Почему россияне снова донашивают вещи из СССР, а звезды выходят на публику в одежде за бесценок
Модель дала отпор заметившим «противные» импланты в ее ягодицах фанатам
Червонная королева
Почему жену Горбачева обожали французские дизайнеры и недолюбливали советские женщины
Эмили Ратаковски снялась для рекламы в прозрачном топе без нижнего белья
Пародия на картину Рафаэля Санти «Сикстинская мадонна»«Это не обнаженка, а искусство!»
Как коронавирус заставил россиян сбрить брови, покрасить волосы и раздеться
Все материалы
Путешествия
«Наша вера сильнее наших страхов»
Как город с самым большим числом заразившихся коронавирусом в мире справляется с пандемией
Край земли
Горы, буддийские святыни и километры льда: что ждет туриста на зимнем Байкале
«Крузенштерн» в порту Ушуайя«Это конец света, братан!»
Как россиянин на паруснике добрался до самого южного города мира
Ухань, который победил
Город, ставший очагом заражения, открылся после карантина. Как людям удалось побороть коронавирус?
Все материалы
Из жизни
Девушка сбросила 43 килограмма за 12 месяцев и рассказала свой секрет
Ступни мужчины выросли до огромного размера из-за редкой болезни
Супруги умерли в один день от коронавируса после 73 лет брака
«Полгода я выла от отчаяния»
Рассказ россиянки о непростом переезде и жизни в Великобритании
Игрок в лотерею дважды за день стал миллионером и раскрыл секрет успеха
Александр Тинн и Анна Гаэль, 1975 год«С его точки зрения, это и была свобода»
Эксцентричный аристократ жил со львами, гаремом любовниц и восковым Гитлером. Его убил коронавирус
Все материалы
Гонку двух российских суперкаров в Сочи показали на видео
Лучшее автомобильное видео апреля 2020
Гонки вокруг «Биг Мака», перетягивание каната внедорожниками и сражение Теслы против лошади
Умер автор дизайна «первого» Ford Mustang
Девять Aston Martin с итальянским дизайном
История 60-летней дружбы Aston Martin и Zagato
23 водителя оштрафовали за использование одного и того же цифрового пропуска
Длительный тест Lada XRay Cross: часть 2
Перевозим семью, ездим за покупками и считаем расходы
Показан самый дорогой Lexus в России за 23,6 миллиона рублей
Все материалы
Дом
Крупнейший патриотический комплекс России превратят в COVID-центр
Советский теремок
Здесь отдыхала интеллигенция СССР. Как эти дачи выглядят теперь?
Милан радикально изменится
Жители многоэтажки в Подмосковье провели спасательную операцию ради утки
С широко закрытыми глазами
Как россияне скупают квартиры, не нарушая режима самоизоляции
В российской многоэтажке накрыли подпольную сауну
В тесноте, да не в обиде
Сотни тысяч бездомных стали угрозой для США. Куда их прячут во время эпидемии коронавируса?
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинПутин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
Президент призвал собрать все ресурсы и пообещал врачам премии за опасную работу
Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч
Больше всего случаев в Москве и Московской области
Что нужно знать о коронавирусе
Как избежать заражения и с какими симптомами нужно вызывать врача
Московские аграрии нарастили экспорт
На Южном Урале пообещали выполнить нацпроекты в срок
Бизнес-омбудсмен предложил увеличить размер выплат бизнесу на зарплаты
Российскому бизнесу пообещали гранты на выплату зарплат
Все материалы