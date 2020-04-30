Найдена предсмертная записка покончившего с собой начальника областной ГИБДД

Начальник управления ГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский, покончивший с собой, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

По данным МВД, полицейский находился в отпуске, пока рассматривалось его прошение об отставке в связи с достижением предельного возраста. В записке говорится о намерении Ржевского совершить самоубийство, кроме того, он дал поручения родственникам.

Начальник областного управления ГИБДД написал в письме, что верно служил родине, а «что происходило с подчиненными в последнее время» — не понимает. Кроме того, Ржевский добавил, что принял решение в трезвом уме и твердой памяти.

О самоубийстве начальника ГИБДД сообщалось 29 апреля. Полицейского нашли мертвым в его служебном кабинете. Рядом с ним обнаружили наградной пистолет. По предварительным данным, причинами суицида могли стать предстоящее увольнение и негативные последствия от спецоперации ФСБ.

Ржевский подал рапорт об отставке 21 апреля. Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали его заместителя полковника Алексея Сатова по подозрению в фальсификации документов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



