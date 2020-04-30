В правительстве России рассказали о дальнейшей работе

Правительство России продолжит работу в штатном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков, передает ТАСС.

Также была объявлена дата следующего заседания правительства. «7 мая состоится, как и было запланировано», — отметил он.

Ранее Беляков рассказал, что заразившийся коронавирусом Мишустин будет находиться под наблюдением в одном из медицинских учреждений. Сам премьер-министр заявил, что чувствует себя нездоровым, у него высокая температура.

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В четверг, 30 апреля, Мишустин сообщил о заражении коронавирусом. Получив положительный тест на коронавирус, он лично сообщил об этом президенту России Владимиру Путину. Глава государства пожелал ему выздоровления и попросил позвонить ему из больницы.

За последние сутки в России было выявлено свыше семи тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения превысило 100 тысяч.

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