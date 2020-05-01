В Минздраве рассказали о количестве умерших детей с коронавирусом

В России за время эпидемии умерли два ребенка с коронавирусом. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения, сообщает в пятницу, 1 мая, сайт радиостации «Говорит Москва».

В ведомстве добавили, что в последнее время число инфицированных коронавирусом детей растет, 11 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«Несмотря на то что дети болеют не так часто, как взрослые, этот вирус точно так же опасен и для них», — отметили в Минздраве, призвав неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

По данным на 1 мая, в России зарегистрирован 114 431 случай заражения коронавирусом в 85 регионах. За все время эпидемии 1169 человек скончались, 13 220 — выздоровели.

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