В Турции женщина отметила окончание карантина снимками у обрыва и разбилась насмерть. Об этом сообщает издание Mirror.

31-летняя уроженка Казахстана Олеся Суспицина, которая последние пять лет работала гидом в Анталье, решила отправиться к водопаду, когда узнала, что местное правительство сняло некоторые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Во время фотосессии она сорвалась с высоты 115 футов (более 35 метров). Все это произошло на глазах у ее подруги.

Уточняется, что Суспицина перелезла через защитное ограждение. Во время позирования она поскользнулась на траве и упала с обрыва. Позднее спасатели обнаружили ее тело в воде и вытащили его. Турецкая полиция назвала случившееся несчастным случаем. Суспицину похоронят в ее родном городе Костанае.

В 2019 году британка Ханна Лоу сорвалась с водопада на горе Киндер Скаут и погибла на глазах у своего молодого человека. Смерть наступила из-за тяжелой травмы головного мозга. При этом отмечалось, что Лоу была опытной путешественницей и альпинисткой, покорившей несколько высочайших гор Британии.

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