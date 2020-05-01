Забывшим облик людей японским угрям разрешили позвонить по видеосвязи. Об этом сообщает издание Quartz.

Уточняется, что токийский океанариум, в котором обитают рыбы, уже долгое время закрыт для посетителей из-за пандемии коронавируса, поэтому угри начали странно себя вести: они закапываются в песок при виде работников учреждения. В океанариуме считают, что это связано с тем, что пятнистые садовые угри не видели людей с 1 марта.

Там рассказали, что из-за попыток рыб спрятаться, сотрудники не могут проверить состояние их здоровья. В связи с этим с 3 мая посетителям предложили позвонить угрям по видеосвязи. Их попросили махать и звать угрей по пять минут два раза в день. При этом всех желающих связаться с рыбами попросили обращаться к ним не слишком громко. Таким образом животные вспомнят о существовании людей и о том, как они выглядят.

В океанариуме пояснили, что акция пройдет во время Золотой недели — праздника, которой продлится в Японии до 6 мая. Местное правительство просит людей остаться в эти дни дома, чтобы сдержать распространение коронавируса.

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