Мужчина проглотил двух живых угрей в надежде вылечить запор и чуть не умер

Житель китайского города Нанкин проглотил двух живых угрей в попытке вылечить запор и попал в больницу. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина, чье имя неизвестно, заживо проглотил двух 50-сантиметровых угрей и чуть не умер. По всей видимости, в надежде поправить здоровье он последовал китайскому народному поверью, согласно которому поглощение живых угрей может помочь вылечить хронический запор и простатит.

На следующий день он обратился за медицинской помощью из-за сильной боли в животе. Пациента экстренно госпитализировали и провели операцию по удалению угрей. Врачи обнаружили, что одна из рыб была еще жива и пыталась прогрызть кишечник китайца, чтобы выбраться наружу.

На сделанном перед операцией рентгеновском снимке видны два рыбьих скелета в животе пациента.

Врач Сунь Хайцзянь, который проводил операцию, рассказал, что повреждения кишечника могут быть смертельно опасны. «Желудок пациента был в порядке, но поскольку кишечник гораздо более тонкий и хрупкий, угри смогли прокусить его, чтобы вылезти», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Шэньян на спор проглотил зажигалку и обратился за помощью только через три дня, так как предположил, что посторонний предмет выйдет из организма естественным путем. За это время желудочный сок разъел зажигалку, и мужчина мог бы взорваться, если бы оказался рядом с открытым огнем.

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