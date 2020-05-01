Мишустин перед уходом на больничный ограничил закупки из-за рубежа для госнужд

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который вечером 30 апреля объявил о том, что заразился коронавирусом и ушел на больничный, подписал датированное тем же днем постановление об ограничении закупок промышленных товаров из-за рубежа для государственных нужд. Документ размещен на сайте правительства.

Запрет не распространяется на продукцию, произведенную в государствах Евразийского экономического союза. Также запрет не касается товаров, которые не производятся на территории России.

Кроме того, из-под действия постановления правительства выведены закупки, где одна единица товара стоит не дороже 100 тысяч рублей, а также совокупности товаров общей стоимостью не более одного миллиона рублей.

Также предусмотренные документом ограничения не распространяется на закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента России.

О заражении Мишустина коронавирусом стало известно в четверг, 30 апреля. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!