Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям

Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству.

Собеседники издания рассказали, что Борисов предложил несколько мер для продвижения продукции отечественного производства. Помимо обязательной закупки российских товаров в размере не менее 50 процентов, вице-премьер хочет запретить госзаказчикам рассматривать иностранную продукцию при наличии аналогов из России. Также Борисов предлагает ввести двухэтапную систему торгов: сначала между российскими поставщиками, а если их не найдется — допускать к торгам всех остальных.

Вице-премьер выступил с докладом на совещании, которое Путин провел с членами правительства. Глава государства поручил разработать меры по увеличению доли российской продукции при выполнении нацпроектов в сфере оборонной промышленности.

В августе с похожим предложением по введению квот на товары российского производства выступил Минпромторг. Квоты будут рассчитаны на два года. В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов.

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