Госзаказчиков обяжут покупать российские товары

В России могут ввести квоты на госзаказ российских товаров. С таким предложением выступил Минпромторг, сообщает «Коммерсантъ».

Квоты будут рассчитаны на два года. В 2020 году ведомство предлагает обязать госзаказчиков закупать 30 процентов товаров российского производства, в 2021-м — 50 процентов. Таким образом Минпромторг хочет поддержать производителей российских товаров, в частности — стимулировать спрос на продукцию оборонной отрасли после сокращения гособоронзаказа.

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев отметил, что искусственные ограничения могут нанести ущерб добросовестной конкуренции, что негативно отразится на экономике. Он считает, что предложение Минпромторга в текущей редакции может существенно усложнить систему госзакупок.

В июле стало известно, что российские ведомства займутся подготовкой документа, который отменит прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе. Как отмечала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», импортозамещение в России не привело к заметному росту отечественного производства, поэтому власти намерены пересмотреть эту систему. Нужно, в частности, упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения товара.

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