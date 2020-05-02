Московское метро закроет вестибюли на пятой части станций

Московское метро временно закроет вестибюли на пятой части станций из-за низкой нагрузки. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

Ограничения вступят в силу с 3 мая. Всего меры коснутся 78 станций, где пассажиров стало в несколько раз меньше. При этом сами станции будут продолжать работу, а вход и выход из них будет возможен через соседние вестибюли. Полный список закрытых вестибюлей опубликован на сайте метро.

По данным метрополитена, на некоторых станциях даже в утренний час пик через вестибюли проходят менее 300 пассажиров. Например, на «Свиблово» и «Ботанический сад» через некоторые вестибюли проходит менее 230 человек в час, а на втором вестибюле станции «Мякинино» — около 20 человек.

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