Вирусолог заявил о нормализации ситуации с коронавирусом в России

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил о нормализации ситуации с распространением коронавируса в России.

По его словам, эпидемия в России развивается по европейскому сценарию. Это означает более плавный прирост количества заболевших и большую продолжительность эпидемии.

Бутенко внушает оптимизм снижение числа зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в странах Европы. Он считает, что со временем оно пойдет на спад и в России. Бутенко отметил, что скорость распространения и активность COVID-19 выше, чем у предыдущих вспышек коронавирусной инфекции в Китае в 2002 году и Саудовской Аравии в 2012 году. В связи с этим для борьбы COVID-19 потребуется больше времени.

По состоянию на 4 мая в России зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Вторые сутки подряд число инфицированных в день превышает отметку в 10 тысяч. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.

Кроме того, ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) в пятый раз отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Теперь, по их подсчетам, эпидемия может завершиться 17 августа 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!