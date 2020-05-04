Назначен преемник дочери Назарбаева на посту спикера сената Казахстана

Маулен Ашимбаев назначен на пост спикера сената Казахстана вместо Дариги Назарбаевой, дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. На должность спикера Ашимбаева представил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Среди своих задач Ашимбаев назвал борьбу с эпидемией коронавируса и поддержание преемственности политики первого президента страны.

Ранее Ашимбаев занимал должность первого заместителя главы администрации президента республики и был советником президента.

2 мая Токаев освободил Даригу Назарбаеву от должности спикера парламента. Председатель национальной ассоциации СМИ Таджикистана, политолог Нуриддин Каршибоев заявил, что увольнение Назарбаевой может быть связано с конфликтом интересов политических кланов. При этом он выразил уверенность в том, что экс-сенатор не уходит с политической арены, и ей уже нашли новую должность, согласовав это с ее отцом.

Дарига — старшая из трех дочерей Назарбаева. Она возглавляла парламент страны с 2016 года, в 2019-м полномочия истекли, и тогда ее назначили на должность снова.

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