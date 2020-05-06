На Украине спрогнозировали возобновление международного авиасообщения

В течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», видеозапись доступна на YouTube.

«В нескольких странах Европы, Европейского союза, которые являются классическими туристическими направлениями, сейчас сами ломают головы, как это урегулировать. (...) Как было когда-то — такого не будет точно», — сказал дипломат.

Он спрогнозировал, что «мир начнет восстанавливаться где-то с сентября». При этом Кулеба добавил, что украинские власти начнут уже летом «осторожно» возвращать внутреннее авиасообщение.

3 мая официальный представитель компании «Аэрофлот» Юлия Спивакова рассказала, что если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета. Однако Спивакова отметила, что пока назвать точные сроки сложно.

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