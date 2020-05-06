Украинские школьники разгромили магазин за отказ продать им спиртное

В украинском городе Кривой Рог школьники разгромили магазин за отказ продавщицы отпустить им спиртное. Об этом сообщает «34.ua».

Инцидент случился в два часа ночи в среду, 6 мая. Четверо подростков зашли в магазин и захотели купить алкоголь. Получив отказ, они перевернули холодильник с товаром и убежали. Продавщица вызвала полицию.

Прибывшие на место через несколько минут стражи правопорядка начали поиски хулиганов. Спустя некоторое время им удалось задержать троих подростков в возрасте от 14 до 16 лет. Продавщица опознала дебоширов. Еще одному школьнику удалось сбежать. С несовершеннолетними и их родителями работают полицейские.

В ноябре в украинском городе Николаев подростки под музыку попытались пожарить на Вечном огне хлеб, а затем погрели ноги и наплевали на мемориал. Один из участников инцидента прокомментировал свои действия фразой: «Коммунисты этого заслужили».

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