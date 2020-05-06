ВЭБ.РФ запустил проект «Герои городов» о послевоенном подвиге возрождения страны

Государственная корпорация ВЭБ.РФ по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне запустила интерактивный историко-просветительский проект «Герои городов». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Цель проекта — напомнить о трудовом подвиге людей, которые занимались восстановлением разрушенной страны, пострадавших городов в послевоенные годы, а также позволить гражданам рассказать о своих родственниках, внесший вклад в жилищное строительство, развитие ЖКХ, инфраструктуры, промышленности и других сфер городской жизни после Великой Победы.

На сайте героигородов.рф представлены архивные материалы, фотографии о том, какими были города после многолетней войны и как они отстраивались благодаря труду миллионов людей. Здесь же можно найти истории архитекторов, инженеров, строителей, рабочих, врачей, учителей, заводчан и людей сотен других профессий, которые посвятили свою жизнь возрождению страны.

Главное и самое ценное в проекте — это живые рассказы потомков о трудовой славе своих родителей, бабушек и дедушек, которые строили, реставрировали и возвращали мирную жизнь в города. Каждый житель России может добавить на сайт историю, фотографию своего родственника и рассказать о его вкладе в восстановление страны, родного города. Также материалами сайта можно поделиться с друзьями в социальных сетях.

«Нам важно помнить о великом созидательном подвиге предков, вдохновляться им для развития нашей страны сегодня. Уверен, участниками проекта «Герои городов» станут не только историки, но и все те, кто хранит память о героизме своих родителей, бабушек и дедушек, их вкладе в возрождение страны. Вместе мы сформируем галерею трудового подвига народа», — заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Партнерами проекта выступают Политехнический музей, информационное агентство «РИА Новости», сервис «Яндекс.Карты», издание Института «Стрелка» — «Strelka Mag», а также более 20 региональных музеев. Предоставленные ими архивные материалы легли в основу исторической галереи проекта.

«Уже более 10 лет «Стрелка» меняет культурный и физический ландшафт российских городов. Всё это время мы не перестаем задавать себе два вопроса: как они устроены и как делать их ещё лучше? Проект «Герои городов» возвращает нас в эпоху страшных испытаний, через которые прошли в том числе и наши города. Для многих из них послевоенное время стало вторым рождением. Именно тогда сложился сегодняшний облик их улиц, площадей и архитектурных ансамблей, — отметила Варвара Мельникова, директор Института «Стрелка». — Благодаря историям, собранным в проекте ВЭБ.РФ, мы можем не только оценить масштабы подвига инженеров, строителей и архитекторов, но и лучше разобраться в истоках тех урбанистических процессов, которые мы наблюдаем сегодня».

На сайте уже можно найти материалы о том, как возрождался Театр им. Е. Вахтангова в Москве, Тракторный завод в Волгограде, Дом печати в Смоленске, Дворец детского и юношеского творчества в Севастополе, а также о тех, кто работал над их восстановлением.