Россия вышла на пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом

Россия вышла на пятое место в мире по числу случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 6 мая, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, в России выявлено уже 165 929 инфицированных, таким образом, страна обошла ранее располагавшуюся на пятом месте Германию, где, по данным института имени Роберта Коха, официально подтверждено 164 807 случаев заражения. В то же время России удается сохранять лидерство по минимальному числу летальных исходов на 1 миллион человек.

3 мая сообщалось, что России обошла Францию и вышла на шестое место в мире по количеству случаев инфицирования коронавирусом. На данный момент Франция остается на седьмом месте антирейтинга с 132 967 зараженными — такие цифры предоставлены властями, при этом данные проекта Университета Джонса Хопкинса свидетельствуют о более чем 170 тысячах инфицированных.

По данным на 6 мая, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,66 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. За весь период скончались 257 288 пациентов, 1,19 миллиона человек выздоровели. В России с начала эпидемии умерли 1537 человек, выздоровели 21 327 человек.

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