Раскрыты подробности о заработках нацистов на смертях заключенных в концлагере

В нацистском концентрационном лагере Маутхаузен зарабатывали на смертях заключенных. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель центра «Холокост», профессор РГГУ Илья Альтман.

Историк рассказал, что концлагерь был построен на базе гранитных каменоломен в 1938 году, после присоединения Австрии к нацистской Германии. Он являлся центром системы лагерей Маутхаузен-Гузен, которая насчитывала 49 филиалов по всей стране. Заключенных принуждали к каторжному труду на каменоломнях, тех, кто становился слишком слаб, уставал или заболевал, отправляли на смерть.

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По словам Альтмана, Маутхаузен считался одним из самых прибыльных в системе лагерей. Смерть узника, если он был подданным рейха, приносила прибыль. «Родственники получали циничные письма: "Ваш сын (муж, отец) был болен, находился в госпитале, ему оказывалась всевозможная медицинская помощь, но, к сожалению, эта помощь не помогла, и он умер. Выражаем Вам наше искреннее соболезнование. При уплате 0,72 марки Вы можете получить справку о его смерти"», — привел текст письма профессор.

Также Альтман рассказал, что в ночь со 2 на 3 мая 1945 года орудовавшие в концлагере эсэсовцы передали охрану лагеря венской полиции, переоделись в гражданское и сбежали.

Узниками Маутхаузена были около 335 тысяч человек. За годы его существования казнено больше 122 тысяч человек. Американские войска вошли в Маутхаузен 6 мая 1945 года, вскоре лагерь передали в советскую зону оккупации.

Ранее были раскрыты подробности о нацистском концлагере для детей на территории Польши. Исследователи создали интерактивную карту концлагеря в городе Лодзь. По данным историков, в концлагере держали около трех тысяч польских детей с декабря 1942 года по январь 1944 года. Заключенным было от 2 до 16 лет. Чтобы скрыть существование концлагеря, его вынесли за пределы польского гетто.

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