В Германии назвали 8 мая «днем абсолютного поражения» страны

Александер Гауланд, один из лидеров партии «Альтернативы для Германии» (АдГ), высказался против установления 8 мая законным праздничным выходным днем во всей ФРГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью политика редакционному объединению RND.

Сопредседатель фракции АдГ в Бундестаге отметил, что дата является противоречивой и не имеет потенциала быть праздничным днем. «Для узников концлагерей это был день освобождения. Но это также был день абсолютного поражения, день потери большой части Германии и потери возможности формирования [страны]», — заявил Гауланд.

Политик сказал, что нельзя объявлять 8 мая счастливым днем для Германии. Он подтвердил, что в дате есть «положительное», но отметил, что «изнасилованные в Германии женщины» и «узник концлагеря» посмотрят на дату с разных точек зрения.

В интервью медиагруппе «Функе» Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль подверг слова Гауланда критике, назвав заявления политика «просто отвратительными». «Даже если и нет ничего нового в том, как он думает о нацистах и темной странице германской истории, это в очередной раз является омерзительным сдвигом границ», — сказал Клингбайль. Генсек СДПГ добавил, что одна из важнейших задач — не допустить, чтобы «такие люди, как он, когда бы то ни было получили возможность формирования нашей страны».

В Германии 8 мая празднуется как день День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе. Однако дата является законным праздничным выходным днем только в земле Берлин и только по случаю 75-летия окончания войны. Согласно данным редакционного объединения RND, до сегодняшнего дня более 80 тысяч человек в Германии подписали петицию с призывом сделать 8 мая официальным праздничным днем.

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