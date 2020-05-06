Помогавший российским школьникам срывать уроки пранкер объявлен в розыск

В Санкт-Петербурге объявлен в розыск блогер, который срывал дистанционные уроки школьников. Об этом в среду, 6 мая, сообщил «Ленте.ру» официальный представитель главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов.

«По версии следствия, подозреваемый — 34-летний стример, известный на YouTube как автор канала Russia Paver, 27 марта и 6 апреля 2020 года подключился к онлайн-уроку и сорвал занятия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"). Блогер объявлен в розыск», — рассказал Капитонов.

Телеканал «360» сообщал, что пранкер заходил в онлайн-конференции по ссылкам, которые ему присылали сами школьники. Он грубил учителям, включал музыку, вступал в диалоги с учениками, а однажды представлялся проверяющим из министерства образования.

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