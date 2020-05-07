Время ожидания приема в российских поликлиниках сократилось втрое

Время ожидания приема врача в российских поликлиниках, где действует «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», сократилось втрое. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

Там уточнили, что, помимо времени ожидания приема, в четыре раза сократилось время ожидания в очереди у регистратуры и более чем в два раза увеличилось время работы врача непосредственно с пациентом.

В 2019 году во внедрении «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» приняли участие более 3,3 тысячи российских медицинских организаций.

Обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества — одни из целей национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Среди других целей нацпроекта — изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет.

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