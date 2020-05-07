Россиян порадуют путешествиями во времени и рецептом идеального бургера

Онлайн-кинотеатр Okko покажет фантастический фильм «Разлом времени». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Лента расскажет историю женщины-ученого, которая отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство своего супруга, а также, возможно, столкнуться с самой собой. Режиссером картины выступил Диего Халливис. Онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть ленту 7 мая.

Утром, в 9:00, Okko предлагает быструю силовую тренировку для снижения веса в передаче «Фитнес против вируса». В 12:00 — постановку Архангельского театр драмы «Конек-Горбунок» с оригинальным текстом произведения Петра Ершова.

Днем, в 14:00 — кулинарная лекция «Готовим дома с Novikov School» с рецептом идеального бургера. Позже, в 16:00, зрителям рекомендуют доступное в подписке «Сериалы AMEDIATEKA» шоу «Ошибка 404» о забавных последствиях внедрения в детектива компьютерного разума.

Вечером, в 19:00, к просмотру предлагается недавний номинант на главную театральную премию страны «Золотая маска», изобретательное постмодернистское прочтение великой экзистенциальной пьесы Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо», которое поставил камерный театр «Балет Москва». Хореографы Анастасия Кадрулева и Артем Игнатьев превратили шедевр Беккета в танцевальное высказывание об абсурдности человеческой жизни — особенно заметной, когда эта жизнь входит в режим ожидания.

В 21:00 — второй эпизод сериала «Нагиев на карантине». В 22:00 онлайн-кинотеатр рекомендует посмотреть «Разлом времени».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

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