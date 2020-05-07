Российская экономика повторила рекорды Европы

В апреле индекс PMI в сферы услуг России достиг 12,2 пункта, а в сфере производства — 13,9 пункта. Оба показателя являются рекордными за всю историю исследования, которое проводится с октября 2001 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на аналитическое агентство IHS Markit.

Ситуация в Россия повторила европейскую, где индекс PMI изменился аналогичным образом. Деловая активность в еврозоне рухнула до 13,5 пункта в апреле, а в Великобритании — до 12,9 пункта. Хуже всего ситуация сложилась во Франции — 10,4 пункта.

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В марте индекс PMI в России в сфере услуг составлял 37,1 пункта, а в сфере производства — с 39,5 пункта. Такое падение говорит о максимальном пессимизме в главных сферах экономики, что связано с влиянием эпидемии коронавируса и ограничениями, которые введены из-за распространения заболевания.

Индекс PMI рассчитывается с помощью опроса менеджеров, которые говорят, ухудшается ли ситуация или улучшается. Значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, если этот показатель ниже — о снижении. Ситуация, когда показатель находится в районе 50 долгое время характеризуется как застой.

Экономист Capital Economics Джессика Хиндс предсказала европейской экономике фактический крах во втором квартале, по сравнению с которым проблемы первого покажутся незначительными.

Накануне, 6 мая, исполняющий обязанности главы правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил до 19 мая разработать план по спасению национальной экономики. Меры по поддержке и выходу из экономического кризиса рассчитаны на срок до 12 месяцев, при этом в документе должна быть учтена возможность второй волны коронавируса.

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