Эксперт призвал подготовиться к увеличению нападок на историю России

Россия должна быть готова к увеличению нападок на историю, количество попыток переписать события может увеличься, заявил профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков. Его цитирует ТАСС в четверг, 7 мая.

Дискуссия на эту тему состоялась в ходе онлайн-конференции «Неотъемлемая победа. Надо ли защищать историческую правду» на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

По мнению участников, поправки в Конституцию России дают фундамент для борьбы с фальсификациями. Однако Володенков заметил, что одними поправками «невозможно выиграть в этой войне». Эксперт пояснил, что конституционные нормы должны «иметь последующий выход на прикладной уровень из нормативного». По его словам, для этого необходима совместная работа гражданского общества и институтов власти.

В свою очередь, заместитель заведующего кафедрой истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Александра Бубнова выразила мнение, что с «памятью о Великой Отечественной войне нужно работать». Она пояснила, что нужно адаптироваться под современные вызовы.

Конституционные изменения были анонсированы президентом России в январе. После около 400 поправок одобрили российские законодатели. Общенародное голосование, которые было обязательным условием для внесения изменений в основной закон, должно было состояться 22 апреля. Однако из-за распространения нового коронавируса оно отложено на неопределенный срок.

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