Уровень безопасности на подмосковных предприятиях проконтролируют

Специальные контролеры проследят за соблюдением требований безопасности на предприятиях Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире канала «Россия-1».

В частности, они должны контролировать соблюдение работниками дистанции, ношение медицинских масок, а также измерять температуру, пояснил глава региона.

Также в ходе интервью Воробьев объявил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить о снятии ограничений, введенных из-за распространения нового коронавируса.

Ранее губернатор подписал указ о введении «масочного режима» регионе 1 мая. Согласно документу, до 12 мая гражданам рекомендуется носить маски или респираторы во время пребывания в общественных местах. С 12 мая «масочный режим» становится обязательным. Воробьев также советовал гражданам носить перчатки, чтобы минимизировать риск заражения.

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