В Подмосковье возобновят строительство

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о возобновлении строительства школ, дошкольных учреждений и инфраструктурных объектов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

Однако, по его словам, говорить о полном снятии ограничительных мер пока рано. «Еще много времени впереди, мы должны увидеть реальное улучшение картины», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья также сообщил о том, что на стройках области появятся специальные «стюарды», которые будут контролировать соблюдение санитарных требований. По его словам, сейчас для строек разработан новый стандарт, в рамках которого предприятия обязаны возобновлять строительство, только сперва проверив у сотрудников температуру.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. При этом глава государства отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.

За последние сутки в России зафиксировано 10 559 новых случаев заражения в 82 регионах. С начала эпидемии в стране было выявлено почти 166 тысяч случаев заражения, скончались от осложнений 1537 человек, вылечились — 21 327. Москва и Подмосковье остаются первыми среди российских регионов по числу инфицированных.

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