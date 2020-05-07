Тайсону предложили 20 миллионов долларов за участие в кулачных боях

Лига кулачных боев Bare Knuckle FC предложила Майку Тайсону контракт. Об этом сообщает Mmafighting со ссылкой на главу организации Дэвида Фельдмана.

По словам функционера, промоушен готов предложить бывшему боксеру 20 миллионов долларов. «Он настоящая легенда, для нас большая честь вести переговоры с его командой. Посмотрим, как все сложится. Хотим поработать с ним в любых форматах», — рассказал Фельдман.

25 апреля 53-летний Тайсон допустил возвращение на профессиональный ринг. Он также отметил, что его интересуют благотворительные турниры. Позже бывший абсолютный чемпион мира опубликовал видео, где он отрабатывает удары по лапам, что вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

Австралийский промоутер Брайан Аматруда рассказал, что предложил Тайсону миллион долларов за возвращение на ринг.

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