Трамп сравнил коронавирус со Второй мировой войной

Президент США Дональд Трамп сравнил пандемию COVID-19, вызванную коронавирусом, с нападением на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны. Его слова передает BBC News.

«Мы пережили худшую атаку на нашу страну... Это хуже, чем Перл-Харбор, это хуже, чем 9/11», — заявил американский лидер на пресс-конференции с журналистами. Трамп добавил, что воспринимает пандемию как войну, и посетовал на то, что ее вовремя не остановили в Китае.

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3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.

Перл-Харбор — гавань на Гавайях, большая часть которой занята одноименной базой Тихоокеанского флота Военно-морских сил США. 7 декабря 1941 года Япония совершила нападение на Перл-Харбор. В результате был уничтожен или серьезно поврежден 21 боевой корабль, 350 самолетов, убиты 2390 и ранены более 1700 человек. После атаки США вступили во Вторую мировую войну.

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