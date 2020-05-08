Холифилд заявил о готовности провести бой с Тайсоном

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе американец Эвандер Холифилд заявил о готовности провести третий бой с соотечественником Майком Тайсоном. Об этом сообщает Forbes.

По словам спортсмена, он согласен на поединок, если ему предложат действительно хорошие деньги. Холифилд не уточнил, сколько конкретно рассчитывает получить.

57-летний боксер 7 мая заявил, что вернется на ринг, чтобы принять участие в поединке в благотворительных целях. Ранее о возвращении говорил и 53-летний Тайсон.

В 1997 году Тайсон во время матча-реванша против Холифилда откусил сопернику кусочек уха. Поединок в итоге не был продолжен, а американца дисквалифицировали и оштрафовали на три миллиона долларов. Годом ранее Холифилд нокаутировал оппонента.

Свой последний поединок Холифилд провел в 2011 году. На его счету 44 победы и десять поражений. Два поединка с его участием завершились вничью.

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