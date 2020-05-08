Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон в преддверии турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 249 обвинил действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в трусости. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя ситуацию с очередной отменой его боя против российского чемпиона, спортсмен заявил, что Нурмагомедов не хотел драться и убежал, «словно собака с поджатым хвостом». Он отметил, что то же самое можно сказать про ирландца Конора Макгрегора. «Они дома на карантине, а я здесь», — сказал Фергюсон.

Ранее американец заявил, что российский и ирландский бойцы должны завершить профессиональную карьеру.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 1 апреля он снялся с турнира UFC 249, где должен был защищать пояс чемпиона организации в легком весе в поединке с Фергюсоном, их бой сорвался в пятый раз. Действующий чемпион не смог вылететь из России из-за ограничений авиасообщения. Он остался в Дагестане на самоизоляции.

Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле, штат Флорида, США. Фергюсон проведет бой с соотечественником Джастином Гэтжи 9 мая. Из-за эпидемии коронавируса турнир будет проходить без зрителей.

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