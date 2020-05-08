Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

Он назвал президента общественной организации «Федерация Киосинкай Республики Дагестан» Сарудина Багаудинова. Ему предъявлено заочное обвинение в убийстве, покушение на легализацию денежных средств, полученных преступным путем, и мошенничестве. Багаудинов объявлен в межгосударственный розыск.

В организации убийства Минеева и попытке рейдерского захвата его торговой недвижимости на сумму около одного миллиарда долларов заочно обвиняются также российский бизнесмен Михаил Некрич и Георгий Шуппе — зять олигарха Бориса Березовского. Один из них уехал в Израиль, другой находится в Великобритании. Они заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

Минеев был убит 22 января 2014 года в подмосковном Королеве — его автомобиль расстреляли из автомата. По мнению следствия, к убийству предпринимателя причастны его подчиненные.

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