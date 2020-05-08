Убийце воров в законе Астика и Хасика прострелили ноги при задержании

В Абхазии задержали предполагаемого убийцу воров в законе Астамура Шамбы, известного в криминальных кругах, как Астик и Алхаса Авидзбы (Хасик). Об этом в пятницу, 8 мая, сообщает агентство «Прайм Крайм».

По его данным, задержание проходило в селе Арасадзых. Подозреваемый не пожелал сдаваться и оказал сопротивление. В результате сотрудники правоохранительных органов прострелили ему обе ноги.

Воры в законе Астамур Шамба и Алхас Авидзба были расстреляны 22 ноября из автомата возле ресторана «Сан-Ремо» в центре Сухуми. В результате нападения пострадала официантка ресторана, которая попала в больницу.

14 апреля сообщалось, что негласный лидер воровского мира Абхазии, 53-летний вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, призвал арестантов в СИЗО казнить двоих воров в законе — Тенгиза Лакербая (Тенгуляш Сухумский) и Вахтанга Пачулию (Наник) за причастность к убийству Шамбы и Авидзбы.

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