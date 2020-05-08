В Совфеде оценили семь причин Дурова отказаться от переезда в Кремниевую долину

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил причины, которые создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров привел в пользу отказа от переезда в Кремниевую долину. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, Дуров критично оценил уровень здравоохранения, среднего образования и программирования в США. «В сфере информационных технологий с США успешно конкурируют другие страны. Что же, уставший гегемон теряет драйв», — написал Пушков.

7 мая Павел Дуров прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», где рассказывается о предпринимателях и программистах, которые переехали в Сан-Франциско и его окрестности. В числе минусов жизни в США Дуров отметил высокие налоги, посредственное образование, низкую доступность медицинской помощи. Помимо этого, он назвал Соединенные Штаты полицейским государством.

Создатель мессенджера Telegram также признался, что когда-то думал о переезде в Кремниевую долину, но отказался от этой идеи.

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