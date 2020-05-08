Джонсон заявил Путину о решающем вкладе Советского Союза в Победу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил о решающем вкладе Советского Союза в «достижение Победы над общим врагом». Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 8 мая.

Стороны выразили готовность к налаживанию диалога по вопросам двусторонних отношений.

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Российский лидер, в свою очередь, отметил, что в Москве помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев. По его словам, благодаря их действиям советская армия получила вооружение для ведения боевых действий.

В преддверии Дня Победы Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в адрес лидеров стран бывшего СССР и отдельно граждан Грузии и Украины. Поздравительные телеграммы также получили лидеры стран антигитлеровской коалиции.

Ранее в пятницу президент РФ пообщался по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они поздравили друг друга с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.

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