Бреющий брови на камеру Тимати напомнил фанатам о судьбе Джигана

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) провел электробритвой по бровям и напомнил фанатам о судьбе своего коллеги Джигана. Ролик появился в Instagram-аккаунте музыканта в пятницу, 8 мая.

На кадрах Тимати подходит к камере, включает станок и со словами «ну, вот и все» медленно ведет им по бровям. Через несколько секунд он убирает бритву от лица, демонстрируя, что его брови остались нетронутыми.

В комментариях под постом, который собрал почти 2,5 миллиона просмотров, пользователи соцсети вспомнили о действительно сбрившем брови рэпере Джигане. «Брить брови в моде что ли?», «Джиган Второй», «Я думал все, и у тебя кукуха поехала», «Ужас, я думала, после карантина сразу в психбольницу», — писали они.

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Ранее, во время пребывания в США, рэпер Джиган записал видеообращение, в котором рассказал, что находится в «психушке», где его лечат и хорошо кормят. При этом в ролике было видно, что артист сбрил бороду и брови.

В марте Тимати смутил поклонников видеороликом, на котором показал свое тело без татуировок.

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