Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении

Массовая драка между депутатами произошла в парламенте Армении. Видеозапись потасовки в сессионном зале опубликована в YouTube.

В драке приняли участие парламентарии от правящего политического альянса «Мой шаг», возглавляемого премьер-министром Николом Пашиняном, и сторонники лидера фракции оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Потасовка вспыхнула после оскорблений, произнесенных депутатами в адрес друг друга. После инцидента спикер парламента Арарат Мирзоян был вынужден объявить перерыв в заседании.

29 апреля вице-спикер парламента Армении Ален Симонян подрался с политическими противниками премьер-министра Пашиняна. Симонян заявил, что на него напали представители общественно-политической организации «Адеквад». Никаких подробностей о причинах конфликта ни одна из сторон не привела.

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