Вице-спикер армянского парламента подрался с противниками Пашиняна

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян подрался с политическими противниками премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Интерфакс».

Член общественно-политической организации «Адеквад» Константин Тер-Накалян заявил, что Симонян напал на лидера движения Артура Даниеляна и разбил ему нос.

Симонян подтвердил факт драки, однако заявил, что представители «Адеквада» напали на него на улице. Он также сообщил, что в данный момент правоохранители проводят расследование обстоятельств инцидента. Никаких подробностей о причинах конфликта ни одна из сторон не приводит.

Даниелян заявил о создании партии «Адеквад» 27 мая 2019 года. Он объявил, что Армения сталкивается с серьезнейшими вызовами и проблемами, а политическая система «утратила способность адекватно реагировать» на них, поэтому он и его соратники решили создать «собственную политическую единицу», которая предложит «адекватные решения и возможности для противостояния актуальным рискам». Даниелян предупредил, что партию будут дискредитировать и «пытаться заставить молчать».

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