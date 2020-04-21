Главу госканала Армении уволили после слива кадров с кашляющим Пашиняном

Исполнительного директора Общественного телевидения Армении Маргариту Григорян уволили после того, как в сети появились кадры подготовки обращения премьер-министра Никола Пашиняна к народу. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Бывшая глава госканала страны заявила, что берет на себя ответственность за «слив» видеозаписей, и осудила организаторов утечки за «дешевое нарушение норм коллегиальной этики». Вместе с Григорян уволили и Вардана Акопана, ответственного за трансляцию сотрудника телекомпании.

Скандальное видео появилось в соцсетях несколько дней назад. Оно смонтировано из кадров технической репетиции послания Пашиняна, на них он кашляет и принимает таблетки. Сообщалось, что утечка произошла напрямую из Общественного телевидения Армении.

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По заявлениям руководства госканала, премьера оповестили, когда началась запись, и предупредили, что доступ к ней получат и другие телекомпании. Эти слова подтвердил и Акопян. По его словам, он находился в одной комнате с представителями Пашиняна и предупредил, когда началась запись. Однако пресс-секретарь Пашиняна заявила, что доступ должны были предоставить всего за несколько секунд до эфира, а не минут. Она подчеркнула, что запись началась за 15 минут, и аппарат премьера, равно как и он сам, не был предупрежден.

В обращении Пашинян говорил о возможных экономических последствиях эпидемии коронавируса и о необходимости поэтапно снимать ограничения. Однако перед этим премьер потребовал от работодателей разработать и предоставить план по профилактике распространения болезни на своих объектах.

В Армении с 16 марта действует режим чрезвычайного положения (ЧП), с 25 марта остановлено междугороднее сообщение. Тем не менее Пасха в стране прошла с многочисленными нарушениями, на дорогах собирались пробки. По последним данным, число больных коронавирусом достигло 1401, умерли 24 человека.

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