Раздача денег гражданам расколола Европу

Европейский союз может расколоться, если не проявит солидарность со странами, наиболее пострадавшими от коронавируса, и не введет минимальный базовый доход. Об пишет Financial Times со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Испании Пабло Иглесиаса.

По его словам, сейчас нет солидарности между северными и южными странами ЕС в вопросе предоставления финансовой помощи. Иглесиас вместе с министрами из Португалии и Италии призывает начать раздавать деньги гражданам, введя минимальный базовый доход, чтобы «установить европейские стандарты достоинства и защитить потребление».

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Испания, которая сильно пострадала от коронавируса, призывает провести саммит ЕС в следующем месяце для согласования размера фонда помощи пострадавшим странам. Сейчас обсуждается сумма в размере 1,5 триллиона евро, которая будет выделена за счет грантов, а не займов.

Гарантия минимального дохода — это схема, которая предполагает, что люди, чьи доходы упали из-за пандемии, могут получать определенную сумму каждый месяц. Европейская комиссия будет определять, какой минимальный доход будет применяться к каждой из стран-членов блока, в зависимости от таких факторов, как, например, средняя заработная плата. Испания, ожидающая безработицу на уровне 19 процентов в этом году, один из главных претендентов на эту помощь.

Ранее сообщалось, что в Финляндии двухгодичный эксперимент по введению безусловного базового дохода завершился провалом. Оказалось, что раздача денег просто так не влияет на рост рынка труда. Правительство отказалось от идеи безусловного базового дохода ввиду его неэффективности.

Власти Испании в мае планируют представить концепцию безусловного базового дохода. Размер пособия пока не установлен, однако руководство страны предварительно обсуждает сумму в 500 евро.

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