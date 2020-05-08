Путин подписал указ о выплатах ветеранам в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах до 75 тысяч рублей ветеранам — гражданам России, которые постоянно проживают в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Единовременную выплату получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны.

Сумма, в соответствии с указом, должна поступить ветеранам или их родственникам в мае — июне 2020 года. Выплаты приурочены к 75 годовщине Победы.

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