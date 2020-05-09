Оценен риск заражения коронавирусом при купании

Риск заразиться коронавирусом во время купания в море, плавания в бассейне или посещения СПА-салона очень невелик. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выводы ученых из Высшего совета по научным исследованиям Испании (CSIC).

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Согласно данным исследования, в морской воде содержится соль, что, вероятно, значительно уменьшает риск заразиться. В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые должны способствовать деактивации вируса. Помимо этого, для саун и бань характерна температура выше 60 градусов, и поэтому среда в них губительна для вируса.

В то же время авторы работы предупреждают, что в пресных и необработанных водоемах риск заражения намного выше и при их посещении следует принимать соответствующие меры предосторожности.

По последним данным, число зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона. Всего более 275 тысяч человек скончались в результате пандемии.

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